Regionali 2020, prove di intesa PD-Articolo 1: “Nuovo governo dopo cinque anni di disastri targati Toti”

Provincia. “Alle Elezioni europee l’alleanza tra le nostre forze ha consentito di ottenere un buon risultato sia in termini di percentuali che di seggi. Negli scorsi mesi abbiamo continuato a collaborare sul territorio, insieme alle altre forze del campo progressista, ragionando sulle proposte programmatiche per il governo della Regione”. A parlare, in una nota congiunta, sono il segretario provinciale del Partito Democratico Giacomo Vigliercio e il coordinatore provinciale di Articolo 1 Simone Anselmo.

“Un governo che finalmente metta al centro la sanità pubblica – spiegano -l’inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile, la trasparenza, dopo i cinque anni di disastri targati Toti-Viale. Sulla scia di questa collaborazione intendiamo replicare anche a livello regionale la formula delle Europee, con una lista comune tra PD e Articolo 1 allargata ai movimenti e ai gruppi civici che vorranno dare il proprio contributo e inserita nel contesto più ampio di una alleanza che comprenda tutto il Centrosinistra e il Movimento 5 Stelle”.

“Nell’ambito di questa cornice, delle quattro candidature della lista del PD in provincia di Savona, tre saranno indicate dal PD stesso (che le definirà nelle prossime settimane, tenendo conto della disponibilità alla ricandidatura del consigliere uscente Mauro Righello – su cui si è già espressa favorevolmente la segreteria e su cui si stanno esprimendo in questi giorni i circoli – e delle indicazioni provenienti dai territori) e una sarà espressione di Articolo 1, che ha indicato per quel ruolo la figura di Ilaria Pietropaolo. Questo è solo un passo da inserire in un percorso di collaborazione più ampio, che continuerà per il bene del teritorio, della Regione e del nostro Paese” concludono.