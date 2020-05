Referendum Apm Terminals, Uiltrasporti: “Grande partecipazione. Vince il No con 84 preferenze”

Savona/Vado Ligure. Uiltrasporti ringrazia tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici di Apm Terminals per la “straordinaria partecipazione al voto per il referendum indetto dalla nostra organizzazione riguardante l’accordo integrativo aziendale”.

I voti espressi – fanno sapere dal sindacato – sono stati 157 su 165, aventi diritto, con 84 preferenze per il No e 70 per il Sì, due schede nulle e una bianca.

“Di conseguenza in considerazione del fatto che i lavoratori e le lavoratrici in maggioranza hanno bocciato la proposta di accordo integrativo – spiega il segretario regionale e provinciale Franco Paparusso – la Uilt di Savona non lo firmerà, rispettando così il volere dei lavoratori, che evidenzia un momento di grande democrazia e di trasparenza, smentendo le affermazioni che sostenevano il contrario”.

“Inoltre si ringraziano i membri della commissione elettorale della Fit Cisl e della Uiltrasporti che malgrado le posizioni contrapposte hanno svolto il loro lavoro con collaborazione e dedizione dimostrando nei fatti che non esisteva nessuna preclusione alla partecipazione di altre sigle al percorso elettorale” conclude Paparusso.