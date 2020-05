Real Casa di Savoia, nuove nomine per il vicariato di Imperia-Albenga

Provincia. S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia, Gran Maestro degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, con proprio decreto, ha recentemente nominato (per il Vicariato di Imperia-Albenga) Cavalieri dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro don Simone Ghersi, Arciprete di Verezzi (SV) e Claudio Cavallo, sindaco di Stellanello (SV). A comunicarlo, in una nota, è il portavoce savonese del vicariato. il Cav. Fabrizio Marabello.

I neo Cavalieri riceveranno le insegne durante il Capitolo Generale degli Ordini Dinastici che, salvo eventuali disposizioni del governo per il Covid-19, si svolgerà Roma i prossimi 3 e 4 ottobre. L’anno scorso, è stato insignito don Marco Cuneo, Rettore del Santuario Nostra Signora della Rovere di San Bartolomeo al Mare (IM). I Cavalieri svolgono la loro attività “ospitaliera” ossia in aiuto dei più deboli (come previsto dallo Statuto degli Ordini) nel Vicariato retto dal Cav. Col. Giuseppe Criscuolo.

La Delegazione Liguria, e lo stesso Vicariato degli Ordini da cui dipende, oggi è prevalentemente impegnata nella raccolta di fondi e di generi alimentari a favore delle famiglie bisognose di assistenza a causa dell’emergenza sanitaria e sociale in corso.