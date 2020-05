Raindogs Poetry Pills: alle 19 la settima puntata

Savona. Andrà in onda oggi, domenica 3 maggio, alle ore 19, la settima puntata di Raindogs Poetry Pills, rubrica settimanale pensata per soddisfare le “necessità di poesia”.

Trasmessa sul canale streaming del Consorzio Associativo Officine Solimano, che unisce le tre associazioni savonesi Nuovo Filmstudio, Compagnia teatrale Cattivi Maestri e Raindogs House, la puntata avrà come ospiti Nicola Salvini, Roberto Marzano, Umberto Piersanti, Bettina Banchini, Thomas Amadei, Elena Spampinato, Luciana Luzi e Margherita Zanin.

Raindogs Poetry Pills nasce parallelamente a Radio Caos, canale streaming di Officine Solimano sul quale viene trasmesso, e proprio come questo ha come scopo quello di “restare vicini” nonostante le misure di distanziamento sociale. Lo fa dando voce, per ogni episodio, ad una serie di poeti e artisti ospiti, con la convinzione che la parola oggi più che mai sia elemento che contribuisce a creare e cambiare la realtà che percepiamo, e che tra tutti gli utilizzi delle parole la poesia ne sia la forma più affinata e affilata.

Clicca qui per accedere a Radio Caos.