“Racconti di Cura che Curano”, un e-book che racconta l’esperienza di chi ha affrontato il Covid-19

Savona. Pensieri ed emozioni di chi ha affrontato e affronta l’emergenza Covid-19 sono stati messi in prosa da Silvia Fortunato, infermiera di Bologna, con un e-book a sostegno di uno dei tre progetti di solidarietà #NoiConGliInfermieri per una professione che da anni si dedica, con competenza e dedizione, ai bisogni di cura dei cittadini. Una sorta di un’antologia sanitaria ai tempi del Coronavirus: riflessioni e lacrime da leggere anche solo perché scritta da uomini e donne, professionisti con vissuti di speranza e vittoria, tra un turno e l’altro. Esperienza vissuta in diretta e scritta in un momento di libertà personale.

Comprando questo e-book si sostiene il progetto della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, #NoiCon Gli Infermieri, fondo di solidarietà per gli infermieri colpiti da Covid-19, per aiutare loro e le loro famiglie nelle cure e nella riabilitazione.

L’antologia è nata da un’idea di Rosa Silvia Fortunato, infermiera di Bologna, che l’ha anche curata; raccoglie pensieri, emozioni, racconti di infermieri e medici da tutta Italia, coinvolti nell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Tra i partecipanti c’è Daniele Notarrigo, infermiere del San Paolo di Savona.

Un e-book che, al di là del valore benefico, va oltre la fredda contabilità dei numeri quotidiani e rappresenta una preziosa testimonianza di ciò che accade realmente in prima linea. Una lettura che emoziona, indigna, dona speranza.

Per acquistare il libro “Racconti di Cura che Curano. Antologia Sanitaria ai Tempi del Coronavirus” è possibile cliccare qui.