Quiliano, il sindaco “riceverà” i cittadini in videoconferenza

Quiliano. Il coronavirus non ha mai fermato l’attività del Comune di Quiliano, degli amministratori, dei titolari di posizione organizzativa e degli uffici comunali.

In queste settimane il sindaco è rimasto in contatto con i cittadini con le diverse modalità emergenziali, in primis quella telefonica. Dalla prossima settimana riprenderà anche il ricevimento del sindaco, seppure in videoconferenza. Sarà attivato infatti, con modalità innovativa e sperimentale, il ricevimento del pubblico a distanza tramite videochiamata.

Provvisoriamente è stata dedicata al nuovo servizio la mattinata del giovedì con appuntamenti dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

Per fissare l’appuntamento contattare l’ufficio segreteria del Sindaco tramite a mail all’indirizzo ufficio.segreteria@comune.quiliano.sv .it. L’ufficio provvederà a trasmettere il link per poter dialogare con il sindaco in sicurezza.