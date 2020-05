Quiliano, il comune rinvia il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico

Quiliano. Rinviate al 30 luglio 2020 le scadenze per il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Sospeso inoltre il pagamento dei diritti e oneri dei titoli abilitativi e certificazioni per lo sportello unico delle attività produttive. Lo ha deciso la Giunta comunale di Quiliano nella seduta svoltasi il 28 aprile scorso.

“Le deliberazioni adottate in via d’urgenza” spiegano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore alle finanze Tiziana Bruzzone “derivano dalla necessità di dare una prima risposta alle problematiche territoriali conseguenti all’emergenza Covid-19, pur nonostante un quadro normativo non ancora definito. In mancanza di una precisa disposizione legislativa sul tema, ci siamo avvalsi del principio giurisprudenziale recentemente introdotto dal Consiglio di Stato e pertanto sottoporremo entrambe le deliberazioni alla ratifica del Consiglio Comunale nel corso della sessione di maggio”.

Gli interventi assunti non sono i soli, da parte del comune di Quiliano: “Appena è iniziata la fase del blocco delle attività scolastiche” proseguono il sindaco Isetta e l’assessore ai servizi sociali Nadia Ottonello, “abbiamo sospeso i servizi di mensa e scuolabus. Siamo stati altresì attenti nel presidiare e gestire i due bandi per l’erogazione dei buoni spesa, finanziati con un anticipo sul fondo di solidarietà statale, prevedendo che fossero spendibili solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali di Quiliano, al fine di dare il giusto e necessario sostegno a queste realtà economiche operanti nella nostra comunità.”

Sono inoltre allo studio nuovi interventi, conseguenti all’emergenza Covid-19: “Stiamo lavorando in questi giorni, con il supporto degli uffici comunali coordinati dal segretario generale, per predisporre un pacchetto di interventi e agevolazioni, riferite alle categorie commerciali e alle fasce di popolazione colpite dal Coronavirus” concludono il sindaco e l’assessore alle finanze del comune di Quiliano, “riferite alle tasse e ai tributi locali, nonché alle famiglie che sono state gravemente colpite da questa pandemia. Ciò implicherà necessariamente un forte intervento sul bilancio 2020, e per questa ragione interverremo in base alle indicazioni fornite dal legislatore, tenendo anche conto di quanto verrà inserito nel decreto legge di maggio. L’intera manovra verrà sottoposta quindi all’esame ed eventuale approvazione del Consiglio Comunale”.

