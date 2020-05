Questure e commissariati, al via la graduale riapertura degli uffici amministrativi

Provincia. Da lunedì 18 maggio prossimo, Uffici Passaporti, Armi e Licenze amministrative della Questura saranno riaperti al pubblico con i consueti orari indicati sulla pagina web della Questura di Savona, all’interno del sito www.poliziadistato.it .

Al fine di limitare gli spostamenti in ambito provinciale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, i passaporti richiesti fino allo scorso mese di aprile devono essere ritirarti presso gli Uffici demografici del Comune di residenza, ad eccezione dei residenti a Savona che dovranno recarsi in Questura. Il servizio prenotazione on line per le nuove istanze di rilascio passaporto è pertanto riattivato.

L’utente con appuntamento in data antecedente il 18 maggio dovrà procedere nuovamente alla prenotazione on line, non essendo possibile aggiornare l’appuntamento senza un ulteriore accesso al Portale da parte del singolo interessato. Per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale, i porto d’arma richiesti fino allo scorso mese di aprile potranno essere ritirarti presso la Questura solo previo appuntamento telefonico all’utenza 019 8550747. L’accesso ai locali sarà consentito solo a coloro che indosseranno protezioni delle vie respiratorie, come previsto dall’art.3, comma 2, del DPCM del 26.04.2020. Sarà, altresì, disposta la regolamentazione dei flussi di ingresso alla struttura con transenne e segnalatori di distanza.

Per quanto riguarda il Commissariato della Polizia di Stato di Alassio e l’Ufficio Passaporti – Armi – Licenze, nel periodo dal 18 al 31 maggio verranno calendarizzati tutti gli appuntamenti già in agenda dal periodo pre-chiusura per l’emergenza Coronavirus con orario 9.00/13.00 dei giorni dal lunedì al venerdì.

Nel medesimo periodo con orario 14.00/17.00 dei giorni dal martedì al venerdì verranno consegnati i passaporti in giacenza ed i porti d’arma: martedì 19 maggio lettere dalla A alla B; mercoledì 20 maggio lettere dalla C alla D; giovedì 21 maggio lettere dalla E alla F; venerdì 22 maggio lettere dalla G alla I; martedì 26 maggio lettere dalla L alla N; mercoledì 27 maggio lettere dalla O alla Q; giovedì 28 maggio lettere dalla R alla T; venerdì 29 maggio lettere dalla U alla Z.

Ripresa della calendarizzazione a partire dal 1 giugno dei nuovi appuntamenti a mezzo prenotazione on-line, con orario 9.00/13.00 dei giorni dal lunedì al venerdì. Analogamente le consegne delle nuove istanze verranno effettuate dal martedì al venerdì con orario 14.00/17.00.

Da lunedì 18 maggio l’Ufficio Immigrazione della Questura di Savona e del Commissariato di Alassio procederà ad una graduale riapertura al pubblico. Nel rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale l’Ufficio Immigrazione svolgerà esclusivamente attività di consegna dei permessi già rilasciati nonché acquisizione delle istanze di primo soggiorno.

In questa fase è esclusa la ricezione allo sportello delle istanze di rinnovo, precisando che in ogni caso la validità dei permessi di soggiorno in scadenza è stata prorogata fino al 31 agosto 2020.

L’accesso ai locali sarà consentito solo a coloro che indossano protezioni delle vie respiratorie, come previsto dall’art. 3 comma 2 del DPCM del 26.04.2020. Sarà, altresì, disposta la regolamentazione dei flussi di ingresso alla struttura con transenne e segnalatori di distanza. Saranno inoltre disponibili distributori di gel disinfettante per le mani.

Il pubblico sarà ricevuto in ordine alfabetico secondo il seguente calendario: 18 maggio 2020: lettera A; 19 maggio 2020: lettera B; 20 maggio 2020: lettera C; 21 maggio 2020: lettera D; 22 maggio 2020: lettere E-F; 25 maggio 2020: lettere G-H; 26 maggio 2020: lettere I-J; 27 maggio 2020: lettera K; 28 maggio 2020: lettera L; 29 maggio 2020: lettera M; 01 giugno 2020: lettere N-O; 03 giugno 2020: lettere P–Q-R; 04 giugno 2020: lettera S; 05 giugno 2020: lettere T–U-V; 08 giugno 2020: lettere W-X–Y-Z.

Nelle giornate sopra indicate l’Ufficio Immigrazione della Questura e del Commissariato di Alassio osserverà in via straordinaria il seguente orario di apertura al pubblico: 8.30 – 12.30 e 15.00 – 17.00 (Dal lunedì al venerdì, festivi esclusi).

Calendario ed orari verranno pubblicati anche sulla pagina web della Questura di Savona, all’interno del sito www.poliziadistato.it .