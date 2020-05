Provincia, eletto il nuovo presidente del CSV Polis Matteo Lupi

Savona. Le elezioni del primo consiglio direttivo di CSV Polis – il Centro di Servizio per il volontariato Ponente Ligure Solidale, nato dal “matrimonio” tra il Cespim di Imperia/Sanremo e il Cesavo di Savona, a sostegno delle organizzazioni del terzo settore – si sono svolte mercoledì 20 maggio.

A essere eletti sono Matteo Lupi, come presidente e Mario Accatino vice-presidente.

In occasione il neopresidente dichiara: “Si è concluso un percorso associativo che è iniziato nell’agosto 2016. Tre anni e mezzo di lavoro per unire due centri di servizio e due territori legati dalla tradizione, dalla storia e dalla ricchezza di organizzazioni di Terzo Settore. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto insieme, c’è sempre stata sintonia e unità di intenti sia tra le associazioni che tra i loro dirigenti. Vorrei qui ricordare e ringraziare ad una ad una tutte le associazioni che hanno fondato e diretto i centri di Savona e Imperia fino dal 1997-1998″.

Il consiglio direttivo di CSVPolis, oltre al presidente e il vicepresidente, è composto da Giovacchino Carli, Bruna Pizzi, Alessandro Ferraris, Anna Giacobbe, Franco Zunino, Daniele Fui, Lorenzo Arrigoni, Nazzareno Coppola, Giovanni Donzellini, Matteo Manconi, Giovanni Naso, Francesco Boati, Tiziana Guatta, Filomena Masuzzo, Claudio Gallo, Marisa Ghersi, Daniela Savio, Marisa Desalvo e Giorgio Garassino.

Il consiglio rimarrà in carica tre anni e i servizi e le attività di CSVPolis sono rivolte alla diffusione della cultura della solidarietà, alla promozione del volontariato per una cittadinanza attiva: CSVPolis, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni, con Unione Europea, Regione, enti locali, università, fondazioni, enti privati, aziende svolge le proprie attività a favore di tutte le realtà del volontariato della provincia di Savona e Imperia.

Come specificano i membri del centro, CSV Polis si pone l’obiettivo di promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività del volontariato, soprattutto a livello della provincia di Savona e Imperia; favorire i rapporti e le relazioni tra le organizzazioni di volontariato, per un utile scambio di conoscenze ed esperienze all’interno del mondo del Terzo Settore; stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e le istituzioni pubbliche, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare ed attuare, di conseguenza, gli interventi opportuni per rimuovere le cause che producono disagio e malessere e condizionano negativamente la qualità e la dignità della vita.

Ma anche di predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione; fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà: offrire gratuitamente informazioni, notizie, dati ed ogni documentazione utile al volontariato, con particolare riferimento a quello presente nell’area della provincia di Savona e Imperia.

Si occupa inoltre di allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei volontari; verificare la corretta attuazione delle norme di legge nazionali e regionali che regolano il settore e proporre interventi che soddisfino le attese delle persone con problemi economici, sociali, sanitari e relazionali; vromuovere attività editoriali, progetti di comunicazione sociale; predisporre piani di progettazione sociale a favore del volontariato; organizzare e curare banche dati e archivi documentali, predisporre programmi informatici dedicati alla gestione e all’organizzazione delle associazioni.