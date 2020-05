Promozione, Davide Palermo non è più l’allenatore del Celle

Celle Ligure. Ci sarà un nuovo tecnico alla guida delle civette nel prossimo campionato di Promozione.

La Polisportiva Celle Ligure ha comunicato la separazione consensuale da mister Davide Palermo e il suo staff, composto da Davide Cremonesi e Beppe Noris.

“Ringraziamo il mister e lo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati in questo periodo insieme, facciamo loro un grande in bocca al lupo, certi di aver costruito oltre al rapporto professionale anche un bel apporto di amicizia reciproca” dicono dalla società giallorossa.