Privatizzazione ospedali, regna l’impasse: depositate le memorie dal Policlinico di Monza

Albenga-Cairo. Novità sul fronte della gestione pubblico-privata degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte, su cui regna comunque ancora l’impasse. Nei giorni scorsi, infatti, sono state depositate le memorie relative all’ultimo ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) della Liguria, che era stato presentato (e notificato nella giornata dello scorso 13 febbraio) dal Policlinico di Monza, in merito al bando per l’assegnazione della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo.

La gestione per una durata di 7 anni (prorogabili per ulteriori 5) era stata vinta dall’Istituto Ortopedico Galeazzi grazie a un’offerta con il 5 per cento per cento di sconto sul prezzo a base d’asta e a una valutazione da 60,15 punti per l’offerta tecnica, superando l’unico concorrente presente, appunto il Policlinico, che pur avendo presentato un’offerta con il 5,55 per cento di sconto sul prezzo a base d’asta aveva ottenuto solo 53,39 punti per l’offerta tecnica. Nella graduatoria finale, quindi, composta dai punteggi di offerta tecnica ed economica, l’istituto Galeazzi con 87,42 punti aveva battuto il Policlinico di Monza con 83,39 punti.

Ma il Policlinico, già allora, aveva presentato ricorso (accolto dal Tar) sostenendo che “erano stato indicati dei ricavi aggiuntivi sovrastimati” e ieri è stato presentato un altro ricorso, questa volta relativo ad una “eccessiva e impraticabile previsione di occupazione dei posti letto per degenza ordinaria”.

Il nuovo ricorso aveva generato forti preoccupazioni anche tra cittadini, operatori ospedalieri e amministratori di Albenga e Cairo. Il timore (poi confermato) era di un nuovo slittamento delle tempistiche per l’affidamento, ma non solo. Lo scorso 22 febbraio, infatti, sarebbe dovuta cessare anche la proroga concessa al Policlinico di Monza per portare avanti il reparto di Ortopedia, con conseguente spettro licenziamento per i lavoratori. Ipotesi scongiurate grazie ad un ulteriore proroga di 6 mesi (fino ad agosto 2020) concessa da Regione Liguria.