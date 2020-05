Vado Ligure. Questa mattina (primo maggio), il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano ha voluto ricordare le vittime del lavoro celebrando la Giornata del 1 Maggio deponendo una corona di alloro in Via Maestri del Lavoro, non essendosi svolto il tradizionale corte a causa dell’emergenza sanitaria.

Successivamente è stato deposto un mazzo di fiori alla lapide dei deportati vadesi dell’ex stabilimento Michalet per ricordare il prossimo 5 maggio il 75 anniversario della liberazione del campo nazista di Mauthausen, dove furono deportati i lavoratori degli scioperi del 1 marzo 1944 e che in pochissimi ritornarono.

Alla rapida cerimonia erano presenti una piccola rappresentanza delle Sezioni Anpi di Vado Ligure e Valle di Vado e Aned di Savona con il consigliere nazionale Simone Falco, che ha dichiarato: “Per migliaia dei deportati la liberazione non avvenne il 25 Aprile nel campo di Bolzano. Il 25 aprile venne ucciso un ebreo della comunità di Casale Monferato e il 28 aprile venne assassinata una ragazza zingara man mano che gli alleati stavano raggiungendo la capitale del Reich le SS continuavano opera dello sterminio all’interno dei lager.

“Avvenne una vera ‘carneficina’ che si concluse con la liberazione del campo di Mauthausen e dei sottocampi di Gusen e Ebensee il 5 maggio 1945 e come scritto nel Giuramento di Mauthausen, solo con la Pace, la Giustizia Sociale e la fratellanza Internazionale si potrà sconfiggere razzismo e xenobofia nel ricordo delle migliaia di vittime innocenti”, ha concluso.