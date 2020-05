Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci. La frase è del Mahatma Gandhi.

Questo potrebbe essere Il mantra di questi giorni, aggiungendo una frase, e poi cercano di arrogarsi il merito esclusivo della vittoria.

Abbiamo assistito pochi giorni fa alla cerimonia di posa dell’ultimo pezzo di impalcato del Ponte Morandi, crollato il 14 Agosto del 2018 causando 43 vittime.

Non si contano le ragioni per cui siamo fieri ed orgogliosi di questo obiettivo: è un simbolo di rinascita in un momento davvero difficile, è la dimostrazione della capacità e volontà di due enti che hanno lavorato con impegno, determinazione, costanza, procedendo con attenzione e non fidandosi delle inutili critiche piovute a vanvera anche su questo tema.

Dalla prima all’ultima persona che si è spesa in questo cantiera, posso dire a nome di tutti i Liguri GRAZIE.

A Giovanni Toti e Marco Bucci, uomini che hanno saputo con coraggio intraprendere questo percorso e portarlo fino alla fine, posso solo dire che ci vorrebbero più uomini come voi.

Invece vorremmo avere meno persone come tutte quelle che oggi recitano la parte di padri e madri della vittoria, quando fino a ieri invece di remare con la squadra stavano su un ramo a gufare contro.

Sto parlando ovviamente degli esponenti dei 5 Stelle, che negli ultimi giorni hanno fatto a gara ad apparire sui giornali per autocompiacersi del fantastico lavoro svolto.

Facciamo un passo indietro.

Ante 14 Agosto sostenevano non esistesse la possibilità che si verificasse alcunché sul Morandi, utilizzando questa motivazione per schierarsi contro la creazione della Gronda.

Dopo il crollo, i consulenti di fiducia dell’ allora Ministro Toninelli( da loro poi silurato) sostenevano l’impossibilità di terminare la ricostruzione in meno di quattro anni.

Luigi Di Maio non si è capito ancora oggi cosa pensasse: revoca concessioni si, revoca concessioni no, revoca concessioni forse.

Non parliamo di Toninelli, anzi si: dalla bocciatura del progetto presentato in Regione al tentativo di far saltare il decreto Genova inserendo il la norma salva abusi di Ischia, alle gaffes sulla ripresa della Ligura, alle accuse e colpe (eventuali in caso di sciagure durante la ricostruzione) date a Giovanni Toti per qualunque motivo, alle accuse di far campagna elettorale con la prosecuzione dei lavori durante l’ emergenza Covid, ai continui atti di contrasto da parte dei pentastellati comunali e regionali, l’elenco è ancora lungo.

Due giorni fa invece, come per magia, tutto questo viene messo da parte, tutto apparentemente scompare per far posto alla corsa per appuntarsi al petto la medaglia della Vittoria, per farsi vanto sui media di un risultato che se fosse stato per loro non sarebbe nemmeno a metà strada.

Sono sicuro però che i liguri hanno occhi per vedere e testa per ragionare e non vi è dubbio che sapranno riconoscere chi sono le persone che hanno fatto rinascere Genova e la Liguria, portate come esempio di concretezza, speranza e rinascita agli occhi del mondo.

Angelo Vaccarezza