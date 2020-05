Prima pretende i soldi, poi minaccia di morte la sorella: arrestato dai Carabinieri

Albenga. Pensava di rimanere impunito il pluri-pregiudicato 56enne, di origini palermitane, arrestato ieri a Borghetto Santo Spirito, dai Carabinieri della locale Stazione in collaborazione con i colleghi della Sezione Operativa di Albenga.

L’uomo con un pesante trascorso giudiziario (era uscito dal carcere soltanto due mesi fa) aveva ripreso a perseguitare e maltrattare la propria sorella pretendendo soldi in virtù di un debito inesistente connesso a questioni familiari.

Le minacce pesanti, reiterate ed esplicite connesse alla indubitabile pericolosità sociale del soggetto avevano indotto i Carabinieri a richiedere la misura cautelare del “divieto di avvicinamento” immediatamente trattata dalla Procura nell’ambito delle procedure di “codice rosso” e subito emessa dal GIP. Contestualmente era iniziata una sorveglianza discreta della donna da parte dei Militari.

Nonostante l’applicazione della misura, l’uomo aveva continuato imperterrito a minacciare la sorella, promettendole di farla saltare in aria e a seguirla. Ciò ha indotto Carabinieri e Procura a richiedere la detenzione in carcere. L’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminare ha dato così l’ordine dell’immediato di arresto.

I Carabinieri hanno provveduto a notificare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti e dopo neanche un’ora, si è ritrovato rinchiuso nel penitenziario di Imperia.