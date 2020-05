Polizia locale di Pietra Ligure: dal primo giugno uffici aperti dal lunedì al sabato

Pietra Ligure. Dal primo giugno entrerà in vigore il nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici della polizia locale di Pietra Ligure che saranno aperti al pubblico dal lunedì al sabato, con il seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.

“Con l’inizio del mese di giugno gli uffici della nostra Polizia Locale saranno a disposizione della cittadinanza e dei turisti tutti i giorni della settimana esclusa la domenica, osservando orari di apertura notevolmente incrementati rispetto al passato e con la novità del sabato mattina che, oltre a venire incontro alle esigenze di chi lavora durante la settimana, garantisce un punto di riferimento e un’importante presidio di sicurezza in uno dei giorni di maggiore affluenza, anche per il fatto di essere giorno di mercato, a maggior ragione con l’inizio della stagione estiva – esordisce il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – La scelta della nostra amministrazione, resa possibile anche grazie alla disponibilità del comandante Domenico Colnaghi, è stata quella di rimodulare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, ampliando la disponibilità del personale e finalizzandone le attività alle esigenze dell’utenza”.

Continua il sindaco: “Insieme alla polizia locale siamo proiettati in un continuo processo di miglioramento del rapporto con il cittadino, nell’ottica sia di una maggiore efficacia sul piano del presidio del territorio e della sicurezza che di una maggiore efficienza dei servizi offerti, orientandoci sempre più verso la soddisfazione del cittadino. Colgo l’occasione per ringraziare il comandante e gli agenti della nostra polizia locale per la professionalità con cui svolgono, sempre e ancor di più in questo momento di grande difficoltà che stiamo attraversando, il loro lavoro più che fondamentale e per la loro disponibilità a mettere il cittadino al centro della loro azione”.