Poesia in streaming: prosegue Raindogs Poetry Pills

Savona. Andrà in onda oggi, domenica 10 maggio alle ore 19, trasmessa su Radio Caos, l’ottava puntata di Raindogs Poetry Pills. Gli ospiti della puntata saranno Luca Valerio, Roberto Marzano, Andrea Fabiani e Nicola Salvini.

Per la rubrica, curata da Francesco Vico e nata per curare “le necessità di poesia” durante la fase di lockdown, attraverso le parole e i versi di autori noti e meno noti della poesia e della letteratura italiana contemporanea, quello di domenica sarà l’ultimo appuntamento su base settimanale: in futuro Raindogs Poetry Pills proseguirà infatti con una cadenza quindicinale, parallelamente all’allentarsi del distanziamento sociale.

La rubrica è trasmessa su Radio Caos, canale streaming del consorzio di associazioni savonese Officine Solimano (Nuovo Filmstudio, Cattivi Maestri e Raindogs House) nato per “restare vicini” a soci e pubblico anche durante il periodo di sto forzato delle attività delle tre associazioni.

Clicca qui per accedere al link dove è possibile vedere le trasmissioni (anche passate) di Radio Caos.