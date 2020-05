Plodio, “risultati positivi e attaccamento ai colori”: confermato mister Dario Roso

Plodio. Al via del prossimo campionato di Seconda Categoria ci sarà nuovamente il Plodio. In questa stagione terminata anticipatamente, i biancoblù occupavano un’ottima quinta posizione con un bilancio di 22 punti, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.

Dopo la positiva annata sportiva, la società valbormidese ha confermato l’allenatore Dario Roso.

“In questo periodo di incertezze e dalle mille difficoltà – rende noto l’Asd Plodio 1997 – possiamo comunicare il primo punto fisso per la prossima stagione. Con estrema soddisfazione possiamo annunciare che, anche per la stagione 2020/2021, la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a mister Dario Roso“.

“L’attaccamento ai nostri colori e alla nostra realtà ci ha emozionato – prosegue -, come ci ha emozionato la ferma richiesta del nostro mister di riuscire a riconfermare in blocco il gruppo della passata stagione, gruppo che ha saputo regalare a noi e al nostro mister innumerevoli soddisfazioni, soprattutto sotto l’aspetto umano. Ci impegneremo ad accontentarti: anche per noi, riuscire a ripartire con questa base è motivo di orgoglio e gratificazione. Il miglior augurio che ti possiamo fare è quello di continuare con il lavoro da te intrapreso, impeccabile per professionalità e umanità”.

“I risultati ottenuti, in un anno di ricostruzione – conclude la società -, sono stati superiori alle nostre più rosee aspettative. Con questa unità di intenti, anche in un anno che si prospetta complicatissimo, possiamo solo che essere ottimisti. Buon lavoro mister Roso”.