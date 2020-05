Plodio e altri sette comuni valbormidesi chiedono la convocazione del Distretto sanitario

Plodio. Altare, Bardineto, Carcare, Cosseria, Millesimo, Murialdo Roccavignale e Plodio: sono questi gli otto Comuni valbormidesi che hanno firmato un documento per richiedere un’urgente convocazione del Distretto socio-sanitario al presidente, sindaco di Cairo, Paolo Lambertini.

L’assemblea, che non si riunisce da mesi nonostante l’emergenza sanitaria, è, per i firmatari, ormai inderogabile, specie per “avere informazioni e garanzie sulla riapertura dell’ospedale e del Pronto soccorso cairese”.

A farsi portavoce dell’iniziativa è il primo cittadino di Plodio, Gabriele Badano, che sottolinea come “non si voglia entrare nel merito della chiusura del nostro presidio quando l’emergenza era da gestire, ma ora, chiediamo la riapertura a pieno regime, nonché attendiamo notizie certe sul futuro dell’ospedale su cui sono già state fatte troppe parole”.