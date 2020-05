Pietra Ligure, via libera all’ampliamento dei dehors. Il sindaco De Vincenzi: “Sostegno a bar, ristoranti e locali”

Il sindaco di Pietra Ligure Luigi de Vincenzi ha firmato l’ordinanza sindacale n. 43 del 21 maggio 2020 “Disciplinamento occupazione suolo pubblico in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covi – 19” che autorizza, a partire dal 22 maggio 2020 e fino al 31 ottobre prossimo, l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico connesse agli esercizi commerciali con attività di somministrazione di cibi e bevande.

“E’ un provvedimento che consente agli esercenti l’incremento degli spazi a disposizione per l’esercizio delle loro attività, garantendo il rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale necessarie a prevenire la diffusione del Covid-19 contenute nelle linee guida del DPCM 17 maggio 2020 – esordisce il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi –. Si tratta dell’attuazione di una disciplina straordinaria e transitoria, in vigore da oggi e fino al 31 ottobre 2020, che permette a chi è già in possesso di concessione di richiedere l’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico fino al raggiungimento del numero dei coperti pre-emergenza sanitaria e concede la possibilità alle attività non concessionarie per le quali le nuove norme renderebbero impossibile proseguire l’attività utilizzando i soli spazi interni, di occupare suolo pubblico fino al raggiungimento del numero dei coperti che avevano in precedenza”.

“Da parte dell’amministrazione c’è la massima disponibilità a concedere gli spazi necessari, fermo restando le norme di sicurezza e il rispetto delle prescrizioni del codice della strada, anche favorendo la nascita di progetti di “piazza” o di “strada” che permettano la migliore condivisione e utilizzo degli spazi in ragione delle diverse esigenze – continua il sindaco -. Il nostro intento è quello di andare incontro il più possibile a tutte quelle attività che, a causa delle nuove misure di contenimento dell’epidemia da coronavirus, si sono viste ridurre i posti a sedere sia all’interno che all’esterno, nell’ottica di agevolarle nella riorganizzazione degli spazi e aiutarle a guardare al futuro con più fiducia”. conclude De Vincenzi.