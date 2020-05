Sono stati terminati a Pietra Ligure i lavori di rigenerazione dell’impianto sportivo destinato al gioco del calcio sito in via Nazario Sauro. Accogliendo il progetto di ristrutturazione e adeguamento presentato dall’A.S.D. Pietra Calcio 1956, concessionario della struttura sportiva, l’amministrazione comunale ha portato a termine un importante intervento manutentivo atteso da tempo che permetterà agli storici “campetti” in località Baracchini di tornare ad essere all’altezza di giocatori e squadre e punto di riferimento aggregativo per i giovani di Pietra Ligure e dell’intera Val Maremola.

“Con questo intervento, reso possibile grazie alla #sinergia con l’A.S.D. Pietra Calcio 1956 che ringraziamo insieme al suo presidente Claudio Faggiano per l’impegno non solo economico profuso in questo progetto, abbiamo messo in sicurezza l’intera area con la posa di un nuovo manto di erba sintetica su entrambi i campetti e realizzato un nuovo campo “arena” (“gabbia”) di 16×8 metri” affermano il sindaco Luigi De Vincenzi e il vice sindaco e assessore allo sport Daniele Rembado.

“Grazie a questa iniziativa di grande valore, gli storici impianti in località Baracchini sono di nuovo a disposizione di tutta la nostra comunità migliorati e con gli spazi accresciuti, pronti per tornare ad essere punto di riferimento aggregativo per i giovani di Pietra Ligure e dell’intera Val Maremola”.

“Dare la possibilità alla nostra comunità di usufruire di spazi idonei dove fare sport è un’idea che sta a cuore alla nostra amministrazione e che ha trovato concretezza nella proposta del Pietra Calcio, dimostrando che quando si lavora in sinergia, amministrazione e realtà del territorio, i risultati arrivano. Riqualificare gli impianti sportivi è una delle nostre priorità, come rigenerare porzioni di territorio e restituire alla comunità luoghi migliori e sicuri sono azioni programmatiche del nostro mandato amministrativo”.

“Il rinnovamento dei “campetti” di via Nazario Sauro ne sono un bell’esempio come lo è l’importante intervento, iniziato proprio lunedì, di posa del nuovo manto di erba sintetica nel campo sportivo “Giacomo De Vincenzi” concludono il primo cittadino e l’assessore pietrese.