Pietra Ligure, ad Asinolla nuove postazioni wi-fi per studiare e lavorare in mezzo alla natura

Pietra Ligure. “Basta studiare e lavorare in casa, ora ad AsinOlla puoi farlo vista mare in mezzo alla natura e agli animali”.

Con la Fase 2 e la riapertura del parco natura di Pietra Ligure, Asinolla presenta una novità per tutti i suoi visitatori: nuove postazioni Wi-Fi all’insegna della natura, del relax e di un panorama mozzafiato.

In questi giorni, nel rispetto di tutte le disposizioni sanitarie legate all’emergenza coronavirus, lo staff di Asinolla ha messo a punto le postazioni di studio e lavoro. Poco prima dell’attesa riapertura sono stati effettuati interventi di igienizzazione, secondo il rispetto delle misure comunali, regionali e nazionali.

Le postazioni saranno a scelta tra: tavolo, telo, amaca o un fantastico trailer trasformato e adatto alle esigenze dei visitatori.

Una bella novità da parte del parco natura pietrese, un servizio fortemente voluto per venire incontro ai desideri delle persone e dei ragazzi di stare all’aria aperta dopo mesi di quarantena. Una occasione da non perdere in questa primavera e con l’arrivo della bella stagione.

La tariffa oraria sarà di 5 euro, mentre la tariffa giornaliera di 20 euro – compresa di caffè e snack da gustare nelle aree del parco natura. Naturalmente quanti usufruiranno delle postazioni potranno godere dei servizi offerti da Asinolla.

(In tutto le postazioni a disposizione sono 10, è gradita la prenotazione).

Per informazioni e prenotazioni: 3337329813 – 3475672522 – 3391771999.