Cosseria. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale che collega Cosseria con Millesimo, in Val Bormida.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14 e 45, il conducente di una moto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa sotto ad un camion che lo stava precedendo nella stessa direzione di marcia. L’esatta dinamica del sinistro è ancora in fase di verifica. Il mezzo pesante stava trasportando delle pietre.

Foto 2 di 2



Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dell’automedica del 118 e dei militi della Croce Bianca di Carcare. Le condizioni del centauro sono apparse subito gravi a seguito dei traumi e delle ferite riportate nella caduta e nell’impatto. Stando alle prime informazioni si parla della frattura di un femore e di una gamba.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato disposto il trasferimento in codice rosso presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La viabilità nel tratto di provinciale è rimasta bloccata per consentire l’intervento dei soccorritori e successivamente permettere i rilievi e le indagini sulle cause dell’incidente.