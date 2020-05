Per i dilettanti si profila lo stop ai campionati con alcune novità

Trapelano le ultime indiscrezioni da parte della LND: si ci starebbe orientando sullo stop dei campionati dilettantistici con la promozione diretta per la prima in classifica e blocco delle retrocessioni.

Quella che sembrava una ipotesi viene definita da alcuni esponenti regionali come l’unica strada percorribile.

“Sarà questo l’orientamento del Consiglio di Lega nei confronti del Consiglio Federale che porterà al blocco delle retrocessioni mentre le prime in classifica verranno promosse alla categoria superiore prendendo come riferimento la stessa classifica al momento della sospensione della stagione sportiva” avrebbe detto Paolo Cellini, Presidente Regionale FIGC Marche.

“In queste ore tanti dirigenti mi stanno chiamando per avere informazioni a tal riguardo. Per il momento non c’è nulla di ufficiale ma l’indirizzo è questo. Per quello che riguarda l’Eccellenza bisognerà poi capire come verranno gestiti gli otto posti a livello nazionale riservati alle sette squadre che dopo aver disputato i playoff avrebbero dovuto superare il doppio confronto tra le regioni a cui si deve aggiungere la vincitrice della Coppa Italia sempre nazionale che ovviamente è stata sospesa cosi come il percorso legato ai playoff regionali e nazionali”.

Per quanto riguarda i ripescaggi la competenza sarà a livello regionale, ma questa sarà una questione che verrà affrontata nel periodo estivo quando si andranno a comporre i vari gironi.

Una volta emanati i verdetti le società sportive molto probabilmente avranno difficoltà a fare ricorso per l’inserimento nel prossimo decreto di un’ apposita norma con la quale vietare, a tutte le società sportive comprese quelle dilettantistiche, la possibilità di fare ricorso a seguito dei verdetti emessi dai vari Comitati regionali.

Il Consiglio direttivo della LND venerdì prossimo, sempre in attesa della decisione del consiglio federale su tutti i campionati ha però già detto la sua in maniera equivocabile: “Il dilettantismo per questa stagione non ha praticamente speranze di poter tornare in campo“.