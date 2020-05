Pd regionale: “Dal Governo 10 milioni alla Liguria per l’acquisto di nuovi bus”

Liguria. “Esprimiamo soddisfazione per lo stanziamento del Governo, su proposta del ministero De Micheli, di 380 milioni di euro a favore delle Regioni per l’acquisto di nuovi autobus. La decisione è frutto di un’intesa trovata oggi all’interno della Conferenza unificata”. A farlo sapere è il gruppo Pd in Regione Liguria.

Si tratta di 170 milioni (a livello nazionale) immediatamente disponibili e da spendere entro il 2021 e di altri 130 da utilizzare entro il 2025. Alla Liguria spettano 6,5 milioni nella prima tranche e 4,2 milioni nella seconda, per un totale di 10,7 milioni di euro.

“Confidiamo inoltre che nella conversione del Decreto Rilancio si possa votare, in un una logica bipartisan, un emendamento che garantisca la proroga, fino a dicembre, dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale concessi all’area metropolitana genovese a seguito del crollo del ponte Morandi e che il Milleproroghe aveva già prorogato fino a giugno. Continueremo a lavorare affinché possa essere incrementato il fondo speciale stanziato dal Governo, per compensare i ricavi tariffari delle aziende del tpl in modo dare a loro e al sistema della mobilità urbana un po’ di ossigeno. Anche su questo sappiamo che vi è un impegno di del Mit” concludono.