Parole intraducibili: da “stare al sole bevendo una birra” a “lanciare palle di neve coi guanti”

Cari curiosi,

ecco per voi una lista di parole intraducibili nelle altre lingue se non attraverso concetti.

Utepils (norvegese): stare all’aperto in una giornata di sole bevendo una birra;

Vorfreude (tedesco): La sensazione di gioia che si prova mentre si aspetta che un evento felice accada;

Sobremesa (spagnolo): chiacchierare a tavola dopo i pasti;

Kilig (tagalog) Sentire le farfalle nello stomaco;

Gigil (tagalog) Provare un irresistibile impulso di pizzicare affettuosamente qualcuno;

Cynefin (gallese) Sensazione che si prova nei confronti di un luogo tanto speciale per noi stessi da essere considerato la propria casa;

Gluggaveður (islandese): tempo da finestra – quando c’è una giornata stupenda ma fa troppo freddo per uscire;

Meraki (greco): quando qualcosa viene fatto con creatività, con molto amore, viene fatto con l’anima;

Alo’alokiki (hawaiano) : Evitare la pioggia correndo velocemente;

Curglaff (scozzese): La sensazione intensa che si prova dopo essersi tuffati nell’acqua gelida;

Handschuhschneeballwerfer (tedesco): Una persona che usa dei guanti per lanciare una palla di neve.

Quelle che vedrete nascono da una scelta: nel cercarle ho ripercorso diverse emozioni che non vedo l’ora di provare di nuovo e che credo vivrò con una consapevolezza tutta nuova… e voi? Ne trovate molte, anzi moltissime, qui: https://www.paroleintraducibili.it/

