“Parlandone da vivo”, in radio il nuovo singolo di Geddo

Albenga. Da venerdì 8 maggio sarà in radio “Parlandone da vivo”, il singolo di Geddo che anticipa “Fratelli”, il nuovo album del cantautore ligure.

“Parlandone da vivo” è un invito a prender consapevolezza del valore che hanno le persone che ci stanno accanto. Il pezzo, arricchito dalla chitarra di Paolo Bonfanti, punta su un rock blues deciso e incisivo e anticipa il nuovo progetto discografico sul senso di complicità e uguaglianza fra esseri umani. “Fratelli”, che sarà pubblicato l’1 giugno 2020, è una risposta all’odio e alla frustrazione dei nostri giorni.

Il disco è stato registrato all’Actone recording studio di Albenga con la collaborazione di Matteo Ferrando alla batteria, Dario La Forgia al basso e Mauro Vero alle chitarre. Altri musicisti coinvolti sono invece: Fabio Biale, Paolo Bonfanti, Roberta Carrieri, Sergio Cocchi, Lorena De Nardi, Nico Ghilino, Folco Orselli, Michele Savino, Federico Sirianni, Rossano Villa, Alberto Visconti.

Geddo è un cantautore di Albenga e fa parte del roster della Ph.d management. Le sue canzoni sono state utilizzate per spettacoli teatrali e hanno viaggiato senza sosta in questi anni tra la Puglia e la Val d’Aosta, raggiungendo un vasto ed eterogeneo pubblico. Ha aperto il concerto di Daniele Silvestri e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Claudia Pastorino, L’Orage e Zibba.

“Spesso cerchiamo i nostri idoli in miti lontani, nei luoghi e nel tempo, senza accorgerci che ci sono persone a noi vicine che si danno quotidianamente per gli altri. Persone normali, con i propri conflitti interiori e le proprie sconfitte, ma non per questo meno degne di considerazione” dichiara Geddo.

Il disco è stato registrato all’Actone recording studio di Albenga con la collaborazione di Matteo Ferrando alla batteria, Dario La Forgia al basso e Mauro Vero alle chitarre. Altri musicisti coinvolti sono invece: Fabio Biale, Paolo Bonfanti, Roberta Carrieri, Sergio Cocchi, Lorena De Nardi, Nico Ghilino, Folco Orselli, Michele Savino, Federico Sirianni, Rossano Villa, Alberto Visconti.