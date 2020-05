Pallacanestro Alassio, in diretta con i giocatori di Serie A

Alassio. Da due mesi a questa parte si sono interrotte bruscamente le attività sportive per le motivazioni ormai note in tutto il mondo, ma la Pallacanestro Alassio è sempre attiva anche se in modalità completamente diverse rispetto all’ordinario.

Nel corso di questo periodo sono arrivati tanti attestati che testimoniano la voglia di basket e la speranza di un ritorno alla normalità. Tanti video e moltissimi disegni hanno reso meno noiosa la quarantena e il sodalizio alassino ha deciso di custodire tutto il materiale nelle pagine social: “I disegni sono anche stati messi in una gara che è ancora in corso dove alla fine verranno premiati quelli ritenuti più belli. Ci sarà una classifica con premi messi in palio ma a noi, più che per una gara che è stata fatta per gioco, hanno fatto un immenso piacere tutte le opere realizzate che ringraziamo di aver ricevuto”.

“Per i video verrà fatta una raccolta e un montaggio sia in base alle categorie che totale perché rappresentano una reale testimonianza di voglia di giocare e di speranza per il futuro”.

Siccome di giocato si può fare ben poco, veniamo all’ultima iniziativa della società alassina. Cosa poter per solleticare la curiosità degli appassionati di basket se non intervistare i giocatori di Serie A che raccontano la loro esperienza? Mercoledì c’è stato il primo appuntamento con il cestista Niccolò Martinoni, capitano della Junior Casale e amico gialloblù, intervistato sulla pagina Instagram della Pallacanestro Alassio. Quarantacinque minuti di diretta, tanti interventi, domande mai banali e un intervistatore d’eccezione, il 2004 alassino Matteo Manfredi che gioca nel sodalizio gialloblù sognando un futuro da giornalista-giocatore.

“Visti i quasi centocinquanta spettatori e la bella riuscita dell’iniziativa con Niccolò Martinoni ci abbiamo preso gusto. Sabato 2 maggio ci sarà il secondo appuntamento con Fabio Mian, giocatore di Serie A dell’Aquila Basket Trento, alle ore 18,30 in diretta sulla pagina Instagram della Pallacanestro Alassio“.