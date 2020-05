Palcoscenicodanza e Danzastudio Varazze in diretta online con due spettacoli

Varazze. Il gruppo Palcoscenicodanza della Asd Danzastudio Varazze ha deciso di mettere online gli spettacoli realizzati per la stagione teatrale invernale del Teatro Don Bosco di Varazze a conclusione delle rappresentazioni organizzate dal direttore artistico Gianni Way. Abbiamo già messo in onda “Queen Rhapsody” 2017, “Godspell” 2016, “Colonna Sonora” 2018 e, uno speciale sul Gruppo originale, “Un tuffo nel passato” con video che vanno dal 1994 al 2013.

Ora, ci saranno ancora due spettacoli della rassegna che saranno trasmessi in diretta sui canali Youtube e pagina Facebook Associazione Sportiva Dilettantistica Danzastudio Varazze: sabato 9 maggio alle ore 16 lo spettacolo dell’anno scorso “Metti una sera a Siviglia”; sabato 16 maggio sarà la volta della prima esibizione del 2015 al Teatro Don Bosco con “Pulcinella”.

“Proprio il 16 maggio – spiegano i portavoce del gruppo – saremmo dovuti andare in scena con la nuova rappresentazione dal titolo ‘Concerto/Sconcerto’ ma, la situazione drammatica per il teatro è davvero difficile. Ecco perché abbiamo voluto mettere alla fine dei nostri spettacoli presentati al Don Bosco dal Gruppo Palcoscenicodanza proprio il primo dove, ci fu un ospite di fama internazionale, André De La Roche che, svolse anche uno splendido stage nella nostra sede. Si esibirono anche tutti gli allievi partecipanti prima della suite di “Pulcinella”, dove André si è esibito in un assolo danzato e cantato sul brano Mr” Bojangles.

Appuntamento quindi per domani, quando l’Associazione Sportiva Dilettantistica Danzastudio Varazze ha in programma di mostrare online un video in prima visione, con lo spettacolo interpretato dal Gruppo Palcoscenicodanza, diretto da Giovanna Badano, liberamente tratto dall’opera di Rossini “Il barbiere di Siviglia”. La coreografia spazia dal genere classico al jazz, dal tip tap al carattere spagnolo. Si tratta della serata conclusiva della stagione teatrale 2019, organizzata da Gianni Way presso il Cinema Teatro Don Bosco di Varazze.

Gli spettacoli resteranno tutti visibili per alcuni mesi, anche se l’invito dell’associazione è a condividere il momento della “diretta”.