Outdoor, gli operatori della Val Maremola ripartono: sicurezza sanitaria e offerte speciali

Val Maremola. Gli operatori turistici outdoor della Val Maremola, con SeaStone Riviera, sono pronti ad una accoglienza sicura per i turisti e gli amanti del turismo sportivo pronti ad arrivare nel nostro splendido territorio per un periodo di vacanza all’insegna di sport, natura, relax e momenti di svago.

Sono state messe in atto tutte le misure e le disposizioni per la sicurezza sanitaria dei nostri ospiti e di quanti operano nel settore, un lavoro per ripartire e rilanciare la nostra offerta turistica davvero esclusiva e ricca di promozioni davvero da non perdere.

“Come SeaStone Riviera e come operatori turistici con il senso della responsabilità che da sempre ci contraddistingue stiamo adottando tutte le precauzioni per tutelare la salute dei nostri clienti e dei nostri lavoratori: dall’uso delle mascherine, al distanziamento sociale, alla scrupolosa sanificazione dei locali, delle superfici e delle attrezzature rispettando i protocolli sanitari e utilizzando in aggiunta il sistema di igienizzazione degli ambienti con generatori specifici” sottolinea il direttore di SeaStone Riviera Alberto Orso.

“Come prodotto turistico di riferimento puntiamo alla valorizzazione delle attività outdoor sia come leva per la destagionalizzazione sia come opportunità di vivere la destinazione in modo diversificato e sano”.

“Tuttavia le istituzioni devono rendersi conto che come imprese ricettive stiamo subendo una perdita di oltre il 75% dei ricavi e se non comparteciperanno con noi, con contributi veri, alle perdite e al rischio di una stagione al 30% massimo rispetto al normale, saremo costretti nostro malgrado a non riaprire con tutte le incognite e i dubbi con i quali purtroppo ci stiamo rapportando” conclude il direttore Orso.

“In questa situazione dove il distanziamento sociale è diventato importante offrire una vacanza alternativa: grazie al nostro territorio e alla nostra ampia offerta outdoor, siamo in grado di proporre escursioni, itinerari e gite speciali, esperienze uniche…” conclude il presidente SeaStone Riviera Mario Parodi.