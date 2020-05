Ospedali di Cairo e Albenga, Ciangherotti (FI) a Viale: “Basta perdere tempo e basta scuse”

Albenga. “Sono contento che anche il sindaco di Loano, l’amico Luigi Pignocca, abbia preso consapevolezza che il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Misericordia debba riaprire al più presto per evitare, in vista della stagione turistica, il collasso del pronto soccorso del Santa Corona; concordo anche con l’amico Paolo Lambertini, sindaco di Cairo Montenotte, sulla riapertura dell’ospedale di Cairo. Sono in disaccordo, però, sulle date, a mio avviso aprire gli ospedali il primo luglio è tardivo”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale.

“Bene uniformare le riaperture, ma chiedo all’assessore regionale alla sanità Sonia Viale di farlo in tempi brevissimi. L’assessore non può prendere come scusa il ‘ce lo chiede Alisa’, Alisa può suggerire, dare un parere, ma le scelte le deve fare la politica. Mi sembra che i territori stiano chiedendo a gran voce le riaperture, e lo fanno con voci univoche, non solo quelle che possono essere strumentali dell’opposizione, ma anche di chi è vicino alla giunta guidata dal presidente Toti”.

“Basta perdere tempo, il pronto soccorso di Albenga deve essere riaperto, così come l’ospedale di Cairo”, conclude Ciangherotti.