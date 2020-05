Ospedale di Albenga, i consiglieri della Lega: “Spiace che vi sia polemica politica su un bene superiore”

Albenga. Ad Albenga si continua a discutere sul futuro dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. I consiglieri comunali di opposizione Gerolamo Calleri e Cristina Porro replicano alle recenti dichiarazioni del Partito democratico ingauno che, riferendosi a sua a volte alle parole del consigliere Ciangherotti, aveva sottolineato come la vera battaglia sia quella contro la privatizzazione dell’ospedale.

“Curioso che il Pd Albenganese lanci l’ennesima crociata contro la privatizzazione dell’ospedale di Albenga. Spiace ricordare che il Pd ingauno è stato compartecipe sotto la gestione Burlando-Montaldo del depauperamento del nostro ospedale che ha un bacino di utenza di più di sessantamila persone” dichiarano Porro e Calleri.

“Spiace ricordare – proseguono – che il Pd ingauno continua a chiamare in modo errato una gestione in cui si incontra il pubblico con il privato, senza alcun aggravio sui cittadini. Spiace che il Pd si comporti in modo ostruzionistico, spiace ricordare che con il Covid-19 bisognerà conviverci per cui leggere certe ricette da parte di chi ha chiuso reparti e ne ha depotenziato altri è assolutamente anacronistico”.

“Ricordiamoci della fantomatica commissione comunale sventolata dal sindaco Tomatis in una Festa dell’Unità, commissione che ha avuto utilità pubblicitaria solo in occasione di tale festa politica. Spiace inoltre che vi sia della polemica politica su un bene superiore che è la salvaguardia della vita umana. Infine, ma non ultimo, chi si oppone al buon funzionamento è complice del malfunzionamento” concludono i consiglieri della Lega.