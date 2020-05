Orco Feglino. Martedi 20 maggio, dopo oltre cinquanta anni, ad Orco Feglino è tornata in via Cristoforo Colombo la statua della “Madonnetta”, inserita in una nicchia in pietra, opera dello scultore Mario Nebiolo, già artefice di pregevoli opere.

La costruzione dell’autostrada A10 aveva causato la demolizione della cappelletta che ospitava la statua. Adesso, su iniziativa degli abitanti della zona e con l’aiuto dell’artista, è nuovamente esposta nella via.