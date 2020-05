Albenga. Partiranno lunedì i lavori sulla piazza pubblica che sarà realizzata presso le aree ubicate ad Albenga sul Lungomare Doria.

Il progetto realizzato dall’architetto Massimiliano Nucera era stato approvato in consiglio comunale ottenendo il consenso unanime dell’amministrazione ingauna. L’opera, in prossimità della Lega Navale, verrà realizzata a scomputo degli oneri e della monetizzazione degli standard dovuti da privati per l’ampliamento di un immobile ivi esistente secondo quanto previsto dal Piano Casa.

Questa piazza di circa 1200/1300 metri quadri sarà delimitata da fioriere, panchine e arredo urbano in linea con quello presente sulla passeggiata. L’architetto Massimiliano Nucera, in occasione, afferma: “Ebbene siamo finalmente arrivati alla data fatidica dell’inizio lavori dell’intervento edilizio che vedrà la realizzazione della piazza pubblica sul waterfront della nostra città. Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie prende il via l’intervento di riqualificazione generale di un area strategica; una zona che permetterà di integrare in un tutt’uno la caratteristica darsena, ricca di ingredienti dell’Albenga marinara con il suo piccolo approdo, i gozzi e i pescatori che la vivono, e la passeggiata del lungomare”.

“Per la tipologia ed i materiali scelti questa piazza darà soluzione di continuità con quanto realizzato pochi anni fa nella zona foce, quindi utilizzo di porfido in blocchetti intervallato da fasce in travertino ed inserimento di arredo urbano di alta qualità in acciaio e legno – specifica Nucera – Tutto questo creerà un luogo di sosta ma soprattutto di aggregazione per la nostra gente che, orientata dalla rosa dei venti in pietra locale incastonata al centro dell’area, potrà godere del contesto mozzafiato oltre ai benefici dell’aria di mare”.

“In un momento così particolare, in cui dobbiamo vivere a distanza ma con grande rispetto e amore verso il prossimo, progettare e costruire una piazza è una sfida al virus e uno sguardo di fiducia nel futuro. Questo intervento vuole mandare un messaggio di ottimismo a tutta la città, realizzare un luogo di aggregazione oggi significa gettare il cuore oltre l’ostacolo con forza, sicuri che vinceremo questa guerra per tornare a vivere” conclude l’architetto.

Il sindaco Riccardo Tomatis commenta: “Sono molto contento della partenza di questo cantiere che oggi rappresenta anche un segno della ripresa dopo il necessario periodo di lockdown. Oggi più che mai le occasioni di lavoro possono rappresentare un aiuto per uscire da questa difficile situazione economica, per questa ragione mi complimento con chi ha ancora, nonostante tutto, la forza di investire sul nostro territorio”.

“Questa piazza andrà a ridisegnare il frontemare nella zona della Lega Navale e creerà uno spazio molto ampio utilizzabile come punto di aggregazione e per la realizzazione di eventi, perché così dovranno tornare ad essere le nostre estati. La scelta di questo intervento è finalizzata alla rivalutazione dal punto di vista urbanistico e turistico del nostro lungomare sul quale la nostra amministrazione ha già espresso la volontà di investire” conclude il primo cittadino ingauno.