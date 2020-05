“Nessun decesso da Covid-19. É la prima volta”: la bellissima notizia arriva dal San Martino 

Regione. “Per la prima volta, dopo esattamente 60 giorni dall’inizio dell’epidemia, nelle ultime 24 ore non sono stati registrati in ospedale decessi da Covid-19”.

Una notizia bellissima (seppur con riserva, essendo ancora in corso l’emergenza Coronavirus) che arriva oggi (7 maggio) dalla direzione sanitaria dell’ospedale San Martino di Genova, una delle principali strutture a livello nazionale per la lotta contro il virus.

“Un segnale importante di speranza in previsione futura. Che ognuno continui a fare la sua parte e rispetti le basilari norme comportamentali”, hanno però aggiunto dal nosocomio genovese. E la “good news” è stata celebrata con una “foto simbolica” (in copertina) dal personale ospedaliero.

Soddisfazione in merito è stata espressa anche dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che, attraverso la sua pagina Facebook, ha dichiarato: “Ora più che mai non dobbiamo pensare di aver vinto la battaglia ma siamo sulla strada giusta. Non abbassiamo la guardia e andiamo avanti ancora più determinati di prima: ripartire in sicurezza si può, non smettiamo di lavorare per questo”.