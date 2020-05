Nautica, Rixi (Lega): “Semplificazione a sostegno del settore e della filiera turistica connessa”

Liguria. “La commissione trasporti della Camera si è espressa all’unanimità con parere favorevole sulle modifiche al codice della nautica con alcune importanti novità proposte dalla Lega a sostegno dell’occupazione della filiera e degli operatori del comparto”.

A comunicarlo è il deputato della Lega, componente della commissione Trasporti, Edoardo Rixi, che prosegue: “Con l’innalzamento dell’obbligo della patente nautica ai natanti a due tempi da 750 a 900 cc e la proroga a gennaio 2021 dell’entrata in vigore obbligo di patente per la conduzione dei 750 cc si sana una stortura normativa dando il tempo necessario, come richiesto dalle associazioni di settore, agli operatori di poter sostituire i natanti, senza pregiudicare una stagione turistica ancora avvolta nell’incertezza”.

“Inoltre, con l’approvazione dell’introduzione dell‘autocertificazione per l’iscrizione all’archivio telematico centrale delle unità da diporto per i cantieri navali viene data quella risposta di semplificazione che renderà ancora più competitivi sul mercato internazionale la nostra cantieristica di eccellenza a livello mondiale” continua Rixi.

Poi conclude: “Per la filiera turistica collegata alla nautica, con le modifiche introdotte, viene prevista l’adozione di un titolo professionale semplificato, già previsto dal codice stesso, per l’assunzione del personale di equipaggio ad esempio dei battelli turistici e per la conduzione di unità da diporto. Una misura che incentiverà l’assunzione di nuovo personale impiegato nella filiera“.