Liguria. Il tempo instabile dei giorni scorsi è destinato a essere un ricordo. In Liguria ancora qualche fenomeno residuo, per poi lasciare spazio a una fase stabile estiva.

Secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, continuerà per la prima parte di giornata il passaggio di annuvolamenti accompagnati da piovaschi o brevi rovesci, ma si tratta solo di fenomeni più deboli e isolati sul settore orientale. Nel corso della giornata tendenza alla stabilità con schiarite più ampie a Ponente.

Venti ancora tesi settentrionali.

Mare inizialmente molto mosso al largo, mosso-stirato sottocosta, moto ondoso in rapida diminuzione dal pomeriggio.

Temperature minime sulla costa tra 18 e 21° C, nell’interno tra 13 e 17° C. In aumento nuovamente le massime

tra 23 e 28° C sulla costa e tra 23 e 26° C nell’interno.