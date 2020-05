Liguria. Sul mediterraneo, poco più a sud della nostra regione, rimane una circolazione ciclonica che determina generale variabilità e locali note instabili. Ecco le previsioni meteo del centro Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 18 maggio, al mattino nubi sparse con aperture anche ampie lungo le coste. Maggiori addensamenti sui versanti padani del settore centro-occidentale, con gaigo sulle dorsali che affacciano sui versanti marittimi, in diradamento. Nel pomeriggio-sera parziale aumento della nuvolosità, per lo più per stratificazioni, non si esclude qualche piovasco o sgocciolio, più probabile sul centro levante. Venti da nord moderati o tesi. Mare stirato sottocosta. Temperature comprese tra 12 e 22 gradi sulla costa, tra 5 e 17 nell’interno.

Domani, martedì 19 maggio, nuvolosità sparsa e irregolare su tutta la regione e non si esclude qualche pioggia. Permangono venti settentrionali tesi. Mari: Stirati sotto-costa, mossi al largo. Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Mercoledì 20 maggio permane un tempo variabile ma in miglioramento con schiarite in affermazione nel corso della giornata.