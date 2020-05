Provincia. Su tutta la regione avremo una nuvolosità sparsa, in prevalenza di tipo medio-alto con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. È questa l’analisi fornita dagli esperti del centro meteo Limet per la giornata di oggi, sabato 2 maggio.

Nel corso della giornata, inoltre, si segnala la possibilità di qualche nube bassa sotto costa specie a levante. Mentre non si prevedono piogge.

Foto 2 di 2



Per quanto riguarda i venti, saranno deboli da nord al mattino, meridionali nel pomeriggio. I mari da molto mosso a mosso. Le temperature, infine, saranno stazionarie le minime, mentre le massime in contenuto rialzo. Sulla costa: min +12/15°C, max: +18/22°C e all’interno: min +3/10 °C, max: +15/19°C.