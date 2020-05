Liguria. Sul Mediterraneo persiste una circolazione di aria moderatamente instabile che determina annuvolamenti sulla nostra regione, localmente associati a qualche precipitazione segnatamente nella giornata di sabato. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: sabato 16 maggio 2020

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi sparse su tutta la regione, più intense nei settori interni con basso rischio di pioggia. Schiarite saranno possibili sottocosta specie al lati della regione. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità in prevalenza medio-alta con possibili brevi episodi piovosi più probabili nelle zone interne. Non si esclude qualche temporale in serata sulle Alpi Liguri.

Venti: Deboli variabili al mattino, in rotazione a nord nel pomeriggio e in rinforzo in serata.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime sottocosta

Costa: min 12/16°C, max: 18/22°C.

Interno: min 5/12°C, max: 13/17°C.

Previsioni valide per: domenica 17 maggio 2020

Cielo e Fenomeni: Tempo in miglioramento con ampie schiarite su tutta la regione. Non si esclude qualche nube sui versanti padani occidentali al mattino ed uno sviluppo di cumuli in Appennino nel pomeriggio in sconfinamento lungo le coste centro-orientali, ma con basso rischio di pioggia.

Venti: Moderati o forti da nord al mattino, in attenuazione nel corso della giornata.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In aumento soprattutto nei valori massimi.

Tendenza per: lunedì 18 maggio 2020

Bel tempo a parte lo sviluppo di cumuli lungo l’Appennino nel pomeriggio, in parziale sconfinamento verso le coste. Basso il rischio di pioggia. Temperature stazionarie, ventilazione moderata settentrionale.