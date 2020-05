Liguria. Cielo sereno quasi ovunque in mattinata. Nel pomeriggio il Limet, Associazione ligure di meteorologia, non esclude la formazione di nubi cumuliformi nell’interno di Genova e Tigullio, dove potrebbe verificarsi qualche acquazzone. Sulla costa è atteso solo un temporaneo aumento di nubi. Altrove il cielo resterà sereno o poco nuvoloso.

In questi giorni è presente un forte promontorio anticiclonico che protegge gran parte del Mediterraneo occidentale.

I venti saranno moderati da Nord al mattino e tenderanno a provenire dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare prevalentemente poco mosso.

Temperature stazionarie con le minime sulla costa tra 17 e 20° C e nell’interno tra 5 e 12° C. Le massime tra 24 e 27° C sulla costa e tra 21 e 25° C nell’interno.