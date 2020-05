Regione. Una vasta circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale determina condizioni di moderata instabilità sulla nostra regione. Possibile passaggio perturbato più intenso tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 14 maggio. Al mattino nubi sparse ed irregolari ovunque con qualche piovasco nel Genovesato, in attenuazione. Tempo asciutto altrove. Nel corso della giornata aumento delle nubi sui contrafforti del Levante con rischio di rovesci e qualche sporadico temporale con basso rischio di sconfinamenti lungo le coste. Altrove ampie schiarite, ma con tendenza ad aumento delle nubi in serata quando sarà possibile qualche pioggia nei settori interni. Venti: Inizialmente deboli da sud-est, in rotazione a nord (moderati) nelle ore centrali del giorno e in successiva attenuazione in serata; nuova rotazione a sud prima di notte. Mari: Generalmente mosso. Temperature: Stazionarie le minime, in aumento le massime sotto costa. Costa: min 13/16°C, max: 19/23°C. Interno: min 6/12°C, max: 14/18°C.

Venerdì 15 maggio. Cielo molto nuvoloso ovunque. Precipitazioni sparse sul settore centro-orientale, anche localmente temporalesche al mattino nei settori interni; più discontinui i fenomeni lungo le coste. A ponente tempo più asciutto con qualche occhiata di sole nelle ore centrali della giornata. Generale attenuazione dei fenomeni in serata. Venti: Forti da sud su tutta la regione, in modo particolare sui versanti padani, sui crinali e negli spazi aperti. Mari: Generalmente molto mosso. Temperature: In calo specie nei valori massimi.

Sabato 16 maggio (tendenza). Nubi sparse ed irregolari su tutta la regione senza precipitazioni degne di nota. Temperature in aumento.