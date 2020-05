Liguria. Anticiclone in rinforzo sull’Europa ma nel contempo aria più instabile si dirige verso i Balcani. Sulla nostra regione ne consegue un inizio settimana di bel tempo. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 25 maggio, cielo sereno su tutta la regione, con al più qualche velatura in transito e locali cumuli pomeridiani sui rilievi. Non si esclude qualche breve e locale nota instabile sulle testate appenniniche più interne e sulle Alpi Marittime. Venti settentrionali al mattino, localmente anche moderati. Nel pomeriggio sui litorali entrata di deboli brezze meridionali. Mare calmo. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento comprese sulla costa tra 12 e 22 gradi, nell’interno tra 6 e 26.

Domani, martedì 26 maggio, bel tempo su tutta la regione, con cieli in prevalenza sereni. Faranno eccezioni locali cumuli nel pomeriggio sui rilievi con limitati episodi instabili nelle zone più interne. Venti: settentrionali moderati al mattino, deboli nel pomeriggio con locali brezze meridionali lungo i litorali. Mari: Calmi. Temperature: Senza variazioni significative.

Mercoledì 27 maggio rientro di flussi più umidi meridionali, con qualche nube in più in un contesto comunque soleggiato.