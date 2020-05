Liguria. Alta pressione in rimonta sul Mediterraneo e sull’Italia. In Liguria ampie schiarite alternate ad addensamenti locali senza la minaccia di precipitazioni. Temperature gradevoli che potranno sfiorare i 30 gradi nelle zone interne. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Per oggi, giovedì 21 maggio, avremo al mattino un po’ di nubi sparse sulla regione in prevalenza di tipo medio-alto alternate ad ampie schiarite. Nel pomeriggio bel tempo ovunque a parte uno sviluppo di cumuli sulle Alpi Liguri e l’Appennino orientale, ma con basso rischio di temporali. Cielo sereno ovunque in serata.

Venti deboli variabili, in regime di brezza lungo le coste. Mare generalmente poco mosso. Temperature minime in calo ovunque; massime in calo lungo le coste, in aumento nelle zone interne: sulla costa minime tra 16 e 19 gradi, massime tra 21 e 24 gradi; all’interno minime tra 11 e 15 gradi, massime tra 25 e 28 gradi.

Domani, venerdì 22 maggio, avremo un po’ di nubi sparse su tutta la regione, in prevalenza di tipo medio-alto con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Assenza di fenomeni. Venti: Deboli dai quadranti meridionali. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature pressoché stazionarie su valori gradevoli.

Sabato 23 maggio bel tempo. Un po’ di nubi basse in serata tra genovese di ponente e savonese lato costa, senza conseguenze. Ventilazione moderata meridionale, mare mosso, temperature stazionarie.