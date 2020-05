Albisola. “Durante questo periodo di quarantena le principesse in corsia si sono tenute attive per tenere compagnia a tutti i bambini in attesa di poter tornare presto nei reparti pediatrici”. A parlare, in una nota, è la scuola di danza Arabesque di Albisola.

“Abbiamo creato la Merenda con le Principesse – spiegano – ovvero ci rendiamo disponibili, gratuitamente, per fare una merenda virtuale sulla piattaforma zoom con i bambini ospedalizzati e non, con coloro che desiderano festeggiare il loro compleanno insieme alle loro amichette/amichetti in compagnia delle principesse… o semplicemente alle aspiranti piccole principesse che desiderano prendere un thè insieme a noi”.

“Oltre a questo progetto c è anche il canale Youtube dove i bambini possono passare il tempo guardando le nostre favolette animate o creare lavoretti artistici con i tutorial. Il nostro obiettivo è quello di esserci per tutti i bambini che hanno desiderio di sentirsi felici in un mondo magico” concludono.