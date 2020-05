Mascherine, il centrosinistra: “La decantata capacità di agire e reagire è solo uno spot televisivo”

Savona. L’opposizione di centrosinistra in Regione interviene in merito a distribuzione delle mascherine che ha preso il via questa mattina in tutta la Liguria.

I consiglieri regionali di Linea Condivisa, Partito Democratico e Italia Viva attaccano: “Lunghe code per nulla, stamattina la distribuzione delle mascherine avviene con molta difficoltà: la decantata capacità di agire e reagire è solo uno spot televisivo”.

“Cronaca di un disastro annunciato – dichiarano -: questa mattina la tanto decantata distribuzione di mascherine nelle farmacie del territorio regionale è risultata un fallimento senza appello. Le mascherine quasi ovunque sono arrivate nel pomeriggio di ieri e gli operatori non hanno avuto il tempo di caricarle nel sistema, che oggi ha inizialmente dimostrato difficoltà di accesso; fuori intanto si sono create lunghe code di cittadine e cittadini, in attesa della consegna”.

“Un’operazione che doveva essere gestita con buon senso e capacità organizzativa, diventata per taluni una occasione di propaganda elettorale, con un sistema che ha mostrato i suoi limiti, mettendo in difficoltà sia la comunità, sia le farmacie, che si trovato a lavorare con un sistema che non funziona. Inoltre, ad aggravare la situazione, il tutto non è stato gestito in termini di flussi, infatti si sono create file, e quindi assembramenti di persone, in barba a tutte le norme e prescrizioni vigenti. La tanto decantata, a livello pubblicitario, capacità di agire e reagire sembra davvero poca cosa” concludono i consiglieri del centrosinistra.