Manuale di sopravvivenza familiare Covid-19: l’adolescente 2

La famiglia è un nido felice dove ricoverarsi e riposare le ali in attesa di tempi migliori, un caldo luogo di amore, comprensione e scambio reciproco. Il posto migliore dove passare la quarantena a sviluppare tutti quei progetti che avevate messo da parte, a intensificare il dialogo, approfondire i rapporti, costruire, ampliare, crescere.

Addentriamoci insieme nella conoscenza di queste nuove dinamiche e dei suoi protagonisti.

ADOLESCENTE 2

L’adolescente due è un esemplare di sesso maschile in età puberale. Vive prevalentemente nella propria tana, dove ha accuratamente approntato un giaciglio informe di coperte, briciole e lenzuola, dentro al quale potrete trovarlo arrotolato fino a tarda mattinata con la dovizia di un bozzolo esperto.

Come le donnole e gli allocchi, è un animale notturno e spazzino e, se sarete così pazienti da appostarvi in silenzio con un visore notturno, potrete ammirarne la scaltrezza e la maestria nel fuoriuscire nottetempo dalla sua tana, svicolare fluido in dispensa e riuscirne carico di schifezze e maialate, le quali verranno prontamente nascoste e distribuite in angoli impensabili della tana.

Durante la quarantena, l’adolescente due ha affinato abilità di sopravvivenza e adattamento eccezionali, ha completamente fatto proprio il concetto di distanziamento sociale, e per questo ragionevolissimo motivo non tocca acqua né sapone né dentifricio, se non costretto con la forza e la violenza.

A causa di questa sua nuova abilità e caratteristica, la sua stanza o tana è altresì permeata di esalazioni ormonali tossiche e respingenti di qualsiasi forma umana dotata di un minimo di ragione e olfatto.

Nel caso foste molto coraggiosi o dotati di maschera anti gas e voleste addentrarvi nel pericolo, lo potreste ammirare nell’espletamento della sua attività quotidiana da quarantena: il videogioco.

Il videogioco negli esemplari in età puberale di sesso maschile si esplica in una serie infinita di urletti, suoni gutturali, versi atavici e ancestrali, simulazioni di lotte e gare fisiche che posso anche durare tutto il giorno.

Se mai tenterete di inserirvi in una di queste incornate virtuali tra giovani caproni, verrete investiti da grandi occhiate di sdegno, sbuffi, occhi lampeggianti e smorfie arrabbiate sotto la peluria dei baffetti appena spuntati.

Diversa sarà la reazione quando lo sorprenderete davanti allo schermo durante l’attività di apprendimento denominata: videolezione.

Se la videolezione è programmata per le 10, il nostro esemplare metterà la sveglia alle 9.55, orario in cui lentamente risorgerà dal bozzolo di piumino della Juventus e delle lenzuola di Hulk, e lentamente colerà come slime giù dalla scala del letto a castello per posizionarsi sulla sedia davanti allo schermo.

In quel caso potrete ammirare il nostro esemplare assumere incredibili posizioni plastiche, e esercizi di contorsionismo estremo sulla sedia, intento ad occupare il proprio corpo in maniera attiva in modo da far sì che il cervello non si spenga definitivamente.

Se interrogato dalla prof. inizierà incredibilmente a recuperare le forme verbali e qualche verso che possa vagamente assomigliare al linguaggio, e quindi vi ritroverete a tirare un lungo sospiro di sollievo, constatando che non è diventato totalmente muto ma bensì, pare, parli ancora.

Il nostro eroe fa vita ritirata e monastica ma fuoriesce dal suo nascondiglio solo per far rieccheggiare nel corridoio il suo barbarico: “OH, MA COSA SI MANGIA??” ed è proprio in questa occasione che incontra GENITORE 1 E GENITORE 2.

Ma questa è un’altra storia…

