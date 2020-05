Maltrattamenti in famiglia, 48enne arrestato a Savona

Savona. Nella giornata di ieri, martedì 26 maggio, a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un quarantottenne di nazionalità italiana.

L’uomo è finito in manette in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emanata dal Tribunale di Savona.

Il provvedimento è stato emesso in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.