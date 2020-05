Malpasso, uomo vola giù dalla scogliera: intervento dei vigili del fuoco

Noli. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi l’incidente che avrebbe coinvolto un uomo nei pressi della spiaggia del Malpasso, a Varigotti.

Secondo quanto riferito, il malcapitato sarebbe caduto da una scogliera per cause ancora in via di accertamento. Sul posto per prestare i primi soccorsi sono subito intervenuti i militi della Croce Bianca di Spotorno e i Vigili del Fuoco.

L’uomo, precipitando, sarebbe finito all’interno di un’area difficilmente raggiungibile a piedi dai soccorritori, motivo per cui i pompieri stanno cercando di recuperarlo grazie all’ausilio di un elicottero.

Stando alle prime informazioni, il malcapitato avrebbe riportato la frattura di un braccio.

Aggiornamenti in corso.