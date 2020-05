Lutto anche a Finale per la morte del “Ragno” Matteo Bernasconi: travolto da valanga in Valtellina

Finale Ligure. Anche Finale Ligure piange la scomparsa del “Ragno di Lecco” (questo il suo soprannome) Matteo Bernasconi. Originario di Como e notissimo alpinista è deceduto dopo essere stato travolto da una valanga in Valtellina.

L’incidente è avvenuto nel Canale della Malgina, Pizzo del Diavolo, una meta molto nota e amata dagli amanti del settore, ma che è stata fatale per Bernasconi.

Era da solo al momento dell’accaduto e il suo corpo è stato ritrovato mercoledì notte dal soccorso alpino, dopo l’allarme lanciato da amici e conoscenti che non lo avevano più visto far rientro.

Era molto conosciuto e stimato anche in Liguria e in particolare a Finale Ligure, dove si è reso protagonista di numerose arrampicate (ad esempio Rocca di Perti e Bric Pianarella), come documentato anche dai numerosi scatti postati sulla pagina Facebook.

Classe 1982, nel 2003 era entrato a far parte del gruppo alpinistico i Ragni di Lecco; nel 2009 era diventato Aspirante Guida Alpina e, nel 2011, Guida alpina, facendo cosi diventare la sua passione una professione.