Loano, resta sospeso il pagamento dei “parcheggi blu”. Dall’8 maggio torna il mercato settimanale

Loano. Resterà momentaneamente sospeso il pagamento della sosta nei “parcheggi blu” di Loano. Nonostante l’inizio della cosiddetta “Fase 2” previsto per lunedì 4 maggio, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Pignocca ha stabilito che i cittadini potranno continuare ad usufruire della sosta nelle aree blu presenti sul territorio loanese in maniera del tutto gratuita, ossia senza corrispondere la relativa tariffa e senza limiti di tempo.

Il Comune, inoltre, ha deciso di protrarre anche la sospensione del divieto di sosta nelle aree che, giornalmente, sono interessate dalle operazioni di pulizia e spazzamento delle strade: i cittadini, dunque, non avranno necessità di spostare il loro veicolo per “liberare la strada”. Le operazioni di spazzamento avverranno lo stesso, compatibilmente con la presenza dei mezzi in sosta.

Infine, d’accordo con i rappresentanti delle categorie, l’amministrazione comunale ha deciso di autorizzare la parziale riapertura del mercato settimanale del venerdì. Dal giorno 8 maggio i banchi alimentari e di prodotti florovivaistici potranno tornare ad occupare la parte superiore di piazza Valerga. L’accesso da parte della clientela sarà regolato e contingentato (con un solo ingresso ed una sola uscita) e sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherine e guanti e mantenere la distanza di sicurezza di un metro.